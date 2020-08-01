شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الداخلية تؤمن احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت قوات الشرطة في الشوارع والمحاور والميادين على مستوى الجمهورية، فى أول وثان أيام عيد الأضحى، لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد، مع التشديد على الالتزام باجراءات مواجهة كورونا الخاصة بمنع التجمعات والاختلاط، لمجابهة الفيروس.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن للمواطنين، وأهابت بالجميع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وبدورها، وجهت شرطة المسطحات المائية حملات مكبرة لمنع تسيير المراكب النيلية، فيما وجهت شرطة التموين حملات رقابية لضبط الأسعار وملاحقة السلع الفاسدة ومجهولة المصدر..

وشهد محيط المنشآت الهامة والحيوية انتشاراً شرطياً للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الأضحى، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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وحرصت وزارة الداخلية على تكثيف الانتشار الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والأندية في المواعيد المخصصة لها.

ويستعين رجال الأمن بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى، إلى جانب الانتشار الأمنى المُكثف بمحيط الحدائق العامة والمحاور والميادين العامة في كافة المحافظات.