شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر رسمية عراقية: قصف مدفعى تركى على قرى حدودية فى دهوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر رسمية عراقية، عن وقوع قصف مدفعي تركي على قرى حدودية في دهوك، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

يذكر أن الفترة الماضية، قد شهدت العديد من عمليات القصف المدفعى التركى على قرى حدودية فى شمال العراق، فى إطار العدوان التركى الذى يزعم أنه يحافظ على مصالحه بهذا العدوان.

وكانت العديد من المؤسسات الدولية والعربية قد أدانت عمليات القصف التركى على شمال العراق، خاصة أنه ياتى فى إطار التدخل التركى فى الشئون العربية، خاصة أن العدوان التركى يصل أيضا إلى شمال سوريا.