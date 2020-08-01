شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلزم الحجاج بارتداء "إسورة" ذكية لتسهيل التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت رحلة الحجيج بتباشير نجاح بدرجة الامتياز، واكبته منظومة عمل خطط لها بعناية، ونفذت بدقة، تضمنت حجا استثنائيا حضر فيه التباعد ورسمت مساراته بأرجاء المشاعر.

وتميزت تحركات الحجاج بإسوارة ذكية، حيث بدأ الحجاج خلال أداء المناسك ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والاستعانة بالمصليات الخاصة والشماسي واتباع توجيهات المشرفين، وظهرت في أيديهم لأول مرة إسوارة «تطمن» التي تسهل تنظيم تحركاتهم، ومتصلة بهاتف الحاج بواسطة تقنية البلوتوث وتستخدم لمرة واحدة لـ30 يوما كحد أقصى دون حاجة لإعادة الشحن، إذ تمتاز بخفة الوزن مع سير مريح في المعصم.

ومن خصائص الإسوارة إطلاقها تنبيها مباشرا حال فقدان الاتصال بها أو العبث بها أو محاولة التخلص منها، كما تسهم في تنظيم الحجر المنزلي الذي تعهد به الحجاج عقب الانتهاء من شعيرة الحج.وفق "عكاظ".

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ومن جهة أخرى أصدرت المديرية العامة للجوازات بالسعودية 7 قرارات إدارية بحق ناقلي حجاجٍ غير مصرح لهم بالحج، خلال الفترة من 20 ذي القعدة 1441هـ حتى اليوم، شملت عقوبات مالية بلغت 170 ألف ريال، والسجن لمدد مجموعها 105 أيام بحقهم.

وأوضحت «الجوازات» أن القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة، اشتملت على طلب مصادرة (3) مركبات استخدمت في نقل الأشخاص المتجهين لأداء فريضة الحج دون تصريح، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لايحملون تصاريح حج نظامية (17) مخالفاً، وبلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل (2)، فيما بلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين (7) مخالفين شُهر بهم.

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة، عملت على مدار الساعة في تطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين.