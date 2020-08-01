شكرا لقرائتكم خبر عن فض 5 أسواق عشوائية بمدينة ببا.. وإزالة 25 لافتة غير مرخصة لمرشحي «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هانى الجويلى، رئيس مركز ومدينة ببا، ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، نفذت فض 5 سويقات عشوائية وازالة 25 لافتة غير مرخصة لمرشحى الشيوخ وقرارات الغلق في المواعيد المقررة بالمدينة والقرى التابعة والتي أسفرت عن التحفظ على عدد ٢١ كرسى بلاستيك وعدد ٢ ترابيزة خشب وعدد ٣ شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

واضاف انه تم متابعة تحصيل رسوم جدية التصالح بالمدينةوالوحدات القروية والتنبيه على جميع المواطنين المتقدمين للتصالح بسرعة سداد جدية التصالح ،علاوة على متابعة أعمال التعقيم لبعض شوارع المدينة وقرية منيل موسى وقمبش والزاوية وغياضة لمنع انتشار فيروس كورونا ،مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين مع تحصيل رسوم النظافة من الباعة الجائلين بالشوارع والإشعالات مشيرا إلى ان الوحدة المحلية قامت بالتصدى لمحاولة وضع إعلانات غير مرخصة بنطاق المدينة، حيث التحفظ على ٨٠ لوحة إعلانية وإزالة عدد ٢٥ إعلانات خاصة بحملات الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ،علاوة على إزالة عدد ٦ إعلانات بقرية هليه، بجانب المرور على الأقسام الإدارية للوحدة المحلية ومتابعة إجراءات التصالح ومقابلة مسؤولي الحملة الميكانيكية وكذلك متابعة مشروع النظافة ومركز المعلومات ،وقال رئيس المدينة اننى تفقدت مركز الغسيل الكلوي الذي تم إنشاءه بالمشاركة المجتمعية لأهالي قرية سدس وكذلك حضْانات الأطفال التي من المقرر افتتاحها قريباً،والمشاركة في حملة الإشغالات وتم فض السوق العشوائي بميدان المحطة ومتابعة عمال مشروع النظافة أثناء إزالة مخلفات السوق والمشاركة في حملة إزالة الإعلانات والدعاية الانتخابية الغير مرخصة.

واوضح أنه تم متابعة صيانة وتركيب كشافات الاناره بمدينة ببا وقرى سدس وقمبش وصفطراشين وتم تركيب عدد ٨٥ كشاف وعدد ٥٥ لمبة ليد، بجانب تنفيذ حملة نظافة بشوارع المدينة وقرى هليه وصفط راشين وغياضة وأسفرت الحملة عن رفع عدد ١٨٥ طن مخلفات وقمامة وتحرير عدد ٢٥ محضر بيئة، وتنفيذحملة إشغالات بالمدينة والقرى وتم إزالة عدد ١٣٥ حالة إشغال طريق ودعاية انتخابية وتم تحرير عدد ٣٠ محضر إشغال طريق مع استمرار العمل بالشارع.