شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى في اليوم الأول لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اليوم الثاني لعيد الاضحى في بورسعيد استمر اغلاق شارع طرح البحر امام حركة السيارات وهو الشارع الرئيسي للتنزه والكافتريات، من اول ميدان عدلي منصور، وحتي ستاد النادي المصري واقتصرت الحركة على الأفراد المشاة، فيما استمر اغلاق شاطئ البحر أمام دخول المواطنين ما عدا الشواطئ المطلة على القري السياحية المجاز تشغيلها ،و وضعت حواجز حديدية على مداخل الشوارع المؤدية الشاطئ، واستمر اغلاق كورنيش قناة الاتصال والحدائق العامة

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ان غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الاحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك.

واضاف اللواء عادل الغضبان ان الاسواق شهدت توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لهم

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باستمرار إغلاق المتنزهات والحدائق وشواطئ البحر خلال أيام العيد.