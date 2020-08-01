شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أول رحلات مصر للطيران المجدولة إلى الكويت واسطنبول وبغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مصر للطيران رسميًا، اليوم السبت، في تسيير أولى رحلاتها المجدولة إلى كل من مطارات الكويت وأسطنبول وبغداد، عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولي لاستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران وفقا للإجراءات الاحترازية التي تضعها كل دولة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران، اليوم السبت، ٣٤ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، بيروت، وبمعدل رحلتين إلى كل من دبي وأبوظبي، نيويورك، بالإضافة إلى رحلات داخلية إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب.