شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: رصد 61 شكوى على صفحات التواصل الاجتماعي خلال يوليو الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، السبت، أن وحدة رصد الشكاوى التابعة لمكتب اعلام محافظة قنا نجحت في رصد ٦١ شكوى متنوعة تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح الداودي أنه تم الاستجابة الفورية وحل عدد ٤٣ شكوى من إجمالي الشكاوى التي تم رصدها بنسبة ٦٤٪،؜ بينما يجرى التنسيق مع الجهات المختصة لحل باقي الشكاوى الأخرى واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، لافتًا إلى أن فريق عمل الوحدة لديهم الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تسمح لهم برصد ومتابعة الشكاوى من خارج مقر العمل وعلى مدار ٢٤ ساعة، موجهًا الشكر لهم، مؤكدًا أننا جميعا نعمل بهدف خدمة المواطن وحل مشكلاته.

وأشار محافظ قنا إلى أن مرفق الكهرباء استحوذ على العدد الأكبر من الشكاوى التي تم رصدها بعدد ١٦ شكوى، يليه مرفق النظافة بعدد ٩ شكاوى، ومرفق المياه والصرف الصحي بعدد ٨ شكاوى، كما تم رصد ٤ شكاوى بشأن رصف وتمهيد طرق، و٣ شكاوى حول سيارات كسح المجاري، و٣ شكاوى بخصوص تركيب ماكينات ATM في عدد من القرى، بالإضافة إلى ١٨ شكوى أخرى متنوعة.

من جانبه، أشار حازم عمر، نائب محافظ قنا والمشرف على وحدة رصد الشكاوى، إلى أن الوحدة هي إحدى الوسائل المستحدثة لمتابعة شكاوى المواطنين وحلها وذلك في إطار حرص المحافظة على الوصول إلى كافة الشكاوى التي يقدمها المواطنين عبر القنوات المختلفة، مؤكدًا حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي يتم رصدها من قِبل الوحدة، لافتًا إلى أن هناك توجيهًا مستدامًا للقائمين عليها بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية والسعي إلى إزالة أسبابها وتحقيق مطالب المواطنين، مُثمنًا الدور الذي يقوم به فريق العمل في رصد ومتابعة حل شكاوى المواطنين.