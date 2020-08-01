شكرا لقرائتكم خبر عن 61 شاطئاً في الأسكندرية ترفع لافتة «ممنوع الاقتراب» في ثانى أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الادارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية، تنفيذ قرار غلق الشواطئ أمام الزائرين لليوم الثانى على التوالى اليوم السبت، واختفت مظاهر الفرح والابتهاج من الشوارع خاصة الكورنيش.

وفي الوقت التي خلت فيه الشواطئ من المرتادين في ثانى أيام العيد، ورفعت لافتة ممنوع الاقتراب، شهدت دور السينما اقبال متواضع من الجمهور لقضاء عطلة العيد خاصة مع غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفتحت قلعة قايتباى أبوابها في ثانى ايام العيد لاستقبال الزائرين من الاسكندرية والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالقلعة، حيث شهدت إقبالا بسيطا في ثانى ايام العيد مقابل الإقبال الكبير في اول ايام العيد.

وواصلت مديرية أمن الإسكندرية نشر الأقوال الأمنية بطريق كورنيش لمنع التجمعات أو نزول المواطنين إلى الشواطئ تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة إستعداداً لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشرف اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية على تطبيق الخطة الأمنية من خلال التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما شملت الخطة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات وتم تعيين حراسة شديدة على حديقة حيوان النزهة لمنع الدخول والتجمعات فيما لم تشهد منطقة القلعة زحاما كالمعتاد في الأعياد.

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وشدد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على غلق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها 61 شاطئا، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.