شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح وتوزيع 150 عجلا على الأسر الأكثر احتياجًا خلال عيد الأضحى بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجهود مؤسسات المجتمع المدني ولجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأكثر احتياجاً وخاصة خلال عيد الأضحى المبارك. وأشار محافظ أسيوط إلى جهود مؤسسة مصر الخير بالمحافظة في ذبح وتوزيع 150 عجل خلال أيام عيد الأضحى على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بتلك القرى وتحت أشراف مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري. وأشار محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة إلى انه تم عقد الاجتماع السنوي لصكوك الأضحى مع الجمعيات الشريكة بمقر مديرية التضامن الاجتماعي وتم الاتفاق على ذبح وتوزيع 150 عجل خلال أيام عيد الأضحى المبارك على أن يتم الذبح بمجزر إسكندرية التحرير وتحت إشراف مديرية الطب البيطري على أن يتم التوزيع على الأسر المستحقة من خلال الجمعيات الأهلية بتلك القرى وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وإداراتها الفرعية بالمراكز والأحياء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وادخل البهجة والسرور على تلك الأسر. ووجه مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة الشكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والإحياء لدعمهم المستمر لجهود المؤسسة وأنشطتها التنموية بالمحافظة وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجاً والمرأة المعيلة بقرى ونجوع المحافظة والحرص على تذليل كافة العقبات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة للمواطنين. ذبح وتوزيع الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً خلال العيد بأسيوط ذبح وتوزيع الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً خلال العيد بأسيوط ذبح وتوزيع الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً خلال العيد بأسيوط ذبح وتوزيع الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً خلال العيد بأسيوط الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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