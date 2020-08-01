شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: «فريق أطفال وكبار بلا مأوي» ينقذ فتاة تفترش الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وجود فتاة تفترش شوارع العجوزة، تدخل الفريق لعمل دراسة حالة أولية لها تبين ان الفتاة تدعى ( ر. ا ) 14 عاماً من الأطفال كريمي النسب ملحقه منذ نعومة أظافرها بدار رعاية ولكنها دائمة الهرب وقد سبق وتم تحويلها لاكثر من دار ومن ثم تُقدم على الهرب منه.

من جانبه قام الفريق بعمل جلسة نفسية وتأهيلية للبنت لتوعيتها بمخاطر الشارع وضرورة الدمج المؤسسي بهدف استكمال حياتها على نحو صحيح ،فاقتنعت الفتاة وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لدمج الفتاة بأحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وسيقوم اخصائي ادارة الحالة بالبرنامج بتجميع ملف الفتاة من كافه دور الرعاية والتي سبق دمجها وذلك للوقوف على الحالة النفسية للفتاة تمهيدا لوضع خطة تأهيل لها تضمن أستقرار الفتاة داخل المؤسسة وتحقيق المصلحى الفضلى لها.