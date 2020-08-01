شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة مدير الأمن بكورونا.. المحافظ يغادر للقاهرة وتعقيم 33 مكتب بمحافظة بني سويف بالكلور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر الدكتور محمد هانىء غنيم، محافظ بنى سويف، أمس عقب صلاة المغرب، إلى القاهرة، عقب إصابة مدير أمن بنى سويف بالكورونا، فيما بقى نائبى المحافظ بلال حبش وعاصم سلامة في مكتبهما لادارة شؤون المحافظة.

وقامت اجهزة المحافظة باجراء عمليات تعقيم لمكتب المحافظ وجميع مكاتب الادارت بالديوان العام والبالغ عددهم ما يقرب من 33 مكتبا، وان عمليات الرش تمت عن طريق عمال المحافظة بالكلور، وكشف مصدر مسؤول ان المحافظ ونوابه حالتهم الصحية جيدة.

وكان المحافظ لاول مرة أمس حرص على إصطحاب «حرم المحافظ» في إفطار جماعي مع أطفال أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وجيش مصر الأبيض من الأطباء،وأطفال دور الرعاية للأيتام، اول ايام عيد الاضحى في تقليد جديد يؤكد على حرص الدولة على التواجد مع أبنائها ورعايتهم في كل المناسبات،حيث حضر عدد كبير من أبناء الشهداء وأسرهم، والأطفال الأيتام، وسط فرحة وبهجة أطفال مصر،ووسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، ومسافات تباعد مناسبة بين كل أسرة، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

داعب محافظ بني سويف في أجواء أسرية وأبوية الأطفال،وحرص على إضحاكهم وإعطائهم العيدية والهدايا،والتقاط الصور التذكارية معهم وأسرهم وذويهم،وتناول معهم الإفطار في مشهد حضاري وإنساني،ساده الفرح والسعادة وضحكات أطفال مصر الأبرياء، مع الأغاني الوطنية وأغاني العيد التي ضجت بها الصالة الرياضية المغطاة.

وقال محافظ بني سويف على هامش الفعالية(جئنا اليوم لنشارك أبناءنا فرحتهم بالعيد وإدخال السرور عليهم والبهجة لقلوبهم، فالرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يوصينا بأطفال مصر، وأن نكون معهم في كل المناسبات، فسيادته قدوتنا في ذلك، واليوم شاهدنا فرحة أطفالنا وأبنائنا، والعيد له طعم آخر معهم، الفرحة والسرور والسعادة، كل سنة ومصر كلها بخير في تقدم وازدهار، تحيا مصر، تحيا مصرـ تحيا مصر.

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