شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: انعقاد دائم لغرف العمليات لمتابعة غلق المتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السبت، أنه شدد على رؤساء المدن بمتابعة اعمال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة،على تواصل دائم بغرفة العمليات الفرعية بمديرية الأمن، والغرف الفرعية بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية، لاستقبال شكاوى المواطنين للعمل على حلها، طوال 24 ساعة، وأنها في حالة انعقاد مستمر، طوال أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على متابعة الحدائق والمتنزهات المغلقة وغمرها بالمياه الراكدة، ومنع التواجد بالشواطئ وعلى نهر النيل، واستمرار عمليات الإزالة للمباني المخالفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.