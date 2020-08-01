شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة فاتورة كهرباء أغسطس بالأسعار الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار إضافة جديدة منجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم، أصبح هناك إمكانية لحساب قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أغسطس 2020. والتي تشهد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة التي جرى الإعلان عنها منتصف يونيو الماضي، عبر تطبيق احسب فاتورتك على الموقع الإلكتروني للجهاز. يتم حساب قيمه الفاتوره بتعريفه 2021/2020 بدايه من يوليو 2020 ولمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء الجديدة اضغط على الرابط التالي http://egyptera.org/ar/BillCalc.aspx الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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