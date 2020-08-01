شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الإمارات بتشغيل أول مفاعل نووي سلمي عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عبر تغريدة على تويتر دولة الإمارات العربية المتحدة، على تشغيل أو مفاعل سلمي في العالم العربي .

وكتب السيسي: «أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.