شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المنشآت الحاصلة على «السلامة الصحية» بالبحر الأحمر إلى 175 فندقًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مسؤولو مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى ١٧٥ فندقًا، بعد اجتيازها لجان التفتيش على الضوابط التي أقرتها وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء. فيما تواصل لجان التفتيش أعمالها لفحص طلبات الفنادق المتقدمة للتشغيل بطاقة 50٪ لحين صدور قرارات جديدة من الدكتور خالد عناني وزير السياحة الآثار.
فيما طالب العشرات من ملاك الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، برفع النسبة المسموح بإشغالها من ٥٠ إلى ٧٥ ٪ وذلك لنجاح هذه الفنادق في تطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منذ نحو شهرين دون تسجيل لأي حالات إصابة ببن العاملين والنزلاء.
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