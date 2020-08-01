شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تبدأ إتاحة خدمة استخراج بطاقة جديدة عبر موقع «دعم مصر» عقب عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيًا على موقع «دعم مصر»، وهي خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين، عقب عيد الأضحى المبارك، وذلك وفقا للقواعد المنظمة، بعد نجاح تجربة إصدار بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد إلكترونيًا، منذ بداية أزمة كورونا، لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتاحت الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني، خدمات استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع، مع دراسة كيفية إتاحة تقديم طلب من خلال الموقع بشأن حذف أحد أفراد الأسرة المتوفين والمقيد على البطاقة بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب أيضًا لإيقاف صرف السلع لأحد الأفراد في حالة سفره خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بجانب أيضًا استمرار كافة هذه الخدمات بمكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة في مختلف المحافظات.