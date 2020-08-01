شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: 15 رحلة أسبوعية بين القاهرة والكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستأنف شركة مصر للطيران، السبت، رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعيًا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، بعد فترة توقف استمرت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات، وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت، طالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.