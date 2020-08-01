شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس ومطرانيات المنيا: ضوابط جديدة لحضور القداسات بالكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 134 يوما انقطاع عن حضورالقداسات بكنائس مصر الارثوذكسية، بخلاف عدد قليل من المناسبات الاستثنائية، التي سمح فيها قداسة البابا تواضروس، اقامة قداسات بعدد 6 افراد، أعلنت ايبارشيات محافظة المنيا للأقباط الارثوذكس، عن ضوابط وإرشادات للتسجيل وحضور القداس، وذلك بعد عودة إقامة القداسات بعد غد الاثنين الموافق 3 أغسطس وفقا لقرار البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضحت المطرانيات والكنائس في بيانات لها عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عدة ضوابط لحضور القداس، اولها التسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الالكترونية، حيث يتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأى تسجيلات مكررة سيتم إلغائها تلقائيا.

وحول إجراءات الدخول إلى القداس، يجب الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط بعدها سيغلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج.

فيما منعت الكنيسة السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة من الباب الخارجي وحتى الخروج منها، وناشدت الكنيسة المصلين وإحضار مستلزماتهم الشخصية من (كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه )، وأكدت الكنيسة أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعا، دون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الابلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر.

وناشدت المطرانيات والكنائس، انه في حالة المعاناة من أعراض البرد أو أي مرض معدى يجب التزام المنزل حتى يتم الشفاء حفاظا على الصحة وصحة الآخرين.

يذكر أن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،قد أصدر تعليمات بإعادة فتح كنائس الاسكندرية والقاهرة في 3 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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