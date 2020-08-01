شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بدء نقل لحوم الأضاحي إلى مجازر البساتين لبدء مرحلة التشفية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، أنه تم بدء نقل لحوم الأضاحى الخاصة بصكوك الأوقاف، بالسيارات المبردة المجهزة إلى مجازر البساتين بالقاهرة لبدء مرحلة التشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وتواصل وزارة الأوقاف تلقي الصكوك للراغبين في المشاركة في شعيرة الأضحية خلال يوم العيد وأيام التشريق إلكترونيا أو الدفع مباشر في أحد فروعها، علمًا بأن قيمة الصك فقط 1800 جنيه.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.

وقالت الوزارة، إن إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف شمال سيناء بلغ خمسة أضعاف ما حصلته في العام الماضي، وتجاوز إجمالي ما حصلته مديرية أوقاف القاهرة منفردة ثمانية آلاف صك حتى تاريخه، ومازال الإنجاز وتحقيق الأرقام القياسية في المشروع متتابعًا يوميًّا.

واختتمت الوزارة قائلة: "شكرًا لكرم الشعب المصري الأصيل وثقته في مؤسسات الدولة الوطنية، وشكرًا لرجال الأوقاف القائمين على تنفيذ المشروع بديوان عام الوزارة ومديريات الأوقاف الإقليمية والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية"