شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ذبح 900 أضحية بمجازر المحافظة حتى الآن للمواطنين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التى تم وضعها خلال عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه يتم شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحى، دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطرى، وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة، لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ، أن المواطنين توافدوا على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم، وتلاشى الذبح بالشوارع والطرق، للحفاظ على المظهر العام، مشيرا إلى أنه قد تم ذبح 900 أضحية بالمجازر حتى الآن للمواطنين بالمجان.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الطب البيطرى والأحياء والمراكز، تمكنت من تحرير محاضر لمواطنين، لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية، حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، لافتاً أنه قد تم مناشدة أهالى المحافظة، بعدم ذبح الأضحية بالشوارع، وتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية فى ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجازر لحماية البيئة من التلوث، وضمان نظافة اللحوم.

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وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات، حفاظًا على الصحة العامة.

كما وجه بتكثيف حملات متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحد من التجمعات بالمحلات والأسواق والمطاعم حفاظا على سلامة المواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة باستكمال مجهودات رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات تجريد للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع مع الدفع بصناديق قمامه إضافية وعدم السماح بوجود اي مخلفات تابعه لمحال الجزارة او أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظا علي البيئة والتخلص الأمن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق .

وشدد محافظ الجيزة على استمرار عمل غرفة عمليات محافظة الجيزة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات أثناء إجازة عيد الاضحي المبارك لاستقبال شكاوي وبلاغات المواطنين .