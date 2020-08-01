شكرا لقرائتكم خبر عن البكينى سبب التحرش VS البوركيني مؤذي لعيني فى حلقة جديده من جات ع الجرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديده من برنامج جات ع الجرح، الذى تقدمه الزميلة دينا عبد العليم تتناول خلالها الجدل بسبب واقعة الساحل الشمالى، التى انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعى بعد اعتراض سيدة غير محجبة على نزول سيدة أخرى محجبة بمايوه شرعى إلى حمام السباحة وقامت باستدعاء الأمن ليجبرها على الخروج من حمام السباحة.

وتسلط المذيعة دينا عبد العليم الضوء على عدم تقبل الآخر واحترام اختياراته من كافة التيارات سواء المتحفظة أو المتحررة وتدخل الآخرين فى اختيارات السيدات لملابسهن وعدم احترام المختلف عليهم.

فسواء كانت الأنثى محجبة أو غير محجبة هناك دائما من ينتقدها ولا يحترم اختياراتها وهو ما تراه المذيعة دينا عبد العليم، تطرف من كل التيارين الداعم للحرية بينما لا يتقبلها هو ويرى الحرية ف اختياراته فقط وغيره لا يجب ان يختار وكذلك الأمر فى التيارات المتشددة التى ترفض وتدين كل مختلف.

وتدعو دينا عبد العليم فى نهاية الحلقة إلى ضرورة احترام اختيار الأنثى لنمط حياتها وملابسها وعدم الحكم عليها لمجرد انها محجبة او غير محجبة او ترتدى مايوه بكينى أو مايوه شرعى.

Advertisements