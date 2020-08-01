شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دليل الحماية للأطفال ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة مبادئ توجيهية صارمة توضح التحديات والنصائح الوقائية للأطفال من الفيروسات التاجية، ليس فقط أن يتم عزلهم عن العالم الخارجي ولكن أيضًا بعيدًا اجتماعيًا عن أفراد الأسرة المعرضين للخطر.

ولفهم المزيد حول تأثير الفيروس التاجي على صحة الأطفال وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها، يعرض موقع "Onlymyhealth" أهم ما يخص فيروس كورونا والأطفال.

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وهذا ما نستعرضه في الفيديو التالي ..