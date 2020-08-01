شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دليل الحماية للأطفال ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة الصحة العالمية عدة مبادئ توجيهية صارمة توضح التحديات والنصائح الوقائية للأطفال من الفيروسات التاجية، ليس فقط أن يتم عزلهم عن العالم الخارجي ولكن أيضًا بعيدًا اجتماعيًا عن أفراد الأسرة المعرضين للخطر.
ولفهم المزيد حول تأثير الفيروس التاجي على صحة الأطفال وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها، يعرض موقع "Onlymyhealth" أهم ما يخص فيروس كورونا والأطفال.
وهذا ما نستعرضه في الفيديو التالي ..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دليل الحماية للأطفال ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.