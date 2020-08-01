شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: سنرد على أى تحرك عسكرى تركى فى بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية سوف ترد على أى تحرك عسكرى تركى داخل البلاد، مشيرا إلى أنه يتم مراقبة جميع الجبهات لرصد أي تحرك عسكري تركى.

وأضاف المحجوب خلال حواره مع قناة العربية، أن الجيش الليبى لا يريد التصعيد لكنه سيرد على أى هجوم، مشددا على أن ل الأهداف العسكرية مشروعة في حال أي تصعيد.

وأوضح العميد خالد المحجوب، ان العدو التركي يستخدم الجو والبر والبحر في ليبيا، لافتا إلى أن الأتراك يواصلون استقدام المرتزقة إلى البلاد، وتركيا تواجه مشاكل عدة بسبب تورطها في أكثر من منطقة.

