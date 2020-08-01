شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الإمارات على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإمارات، على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، قائلا :" إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق".

وقال السيسى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أهنئ دولة الإمارات الشقيقة واخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".





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