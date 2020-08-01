شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. تقدم مصر 3 مراكز فى مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أوضح من خلاله أن مصر تقدمت 3 مراكز في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية فى 2020، وقد احتلت المركز 111 من بين 193 دولة فى 2020 مقارنة بالمركز 114 فى 2018.
كما انتقلت مصر من فئة التصنيف " ذات الأداء المتوسط" في 2018، إلى فئة " ذات الأداء المرتفع" فى 2020، حيث كان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على ما قالته مؤسسة فيتش عن مصر.
وتضمن الانفرجراف، أن المؤسسة قالت أن مصر ستكون النموذج المضئ والنادر فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهى الوحيدة التى ستحقق معدل نمو سنوى موجب 2.6%.
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