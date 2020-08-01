شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعفاء المرتبات حتى 24 ألف جنيه سنوياً من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تغطية لطقوس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وإعلان وزارة المالية إعفاء أصحاب المرتبات حتى 24 ألف جنيه سنوياً من الضرائب، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

التنمية المحلية: تمويل 150 ألف مشروع صغير ومتوسط بـ 14 مليارا و 634 مليون

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم منذ انطلاقه وحتي نهاية شهر يوليو 2020 فى تنفيذ أكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات، بقروض بلغت 14 مليارا 634 مليون جنيه، وذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية في جميع المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة.





إقبال المصريين على الأهرامات رغم كورونا والطقس الحار

قال أشرف محيى مدير منطقة آثار الهرم، إن منطقة الأهرامات شهدت أمس توافد عدد كبير من الزوار، سواء العائلات أو الشباب، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك رغم ظروف الطقس الحار وانتشار فيروس كورونا المستجد، وانشغال عدد كبير من الناس بأضحية العيد، وأوضح مدير منطقة آثار الهرم مدير منطقة آثار الهرم، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المنطقة تستقبل الزوار اليوم ثانى أيام عيد الأضحى، منذ الساعات الأولى لفتح شباك التذاكر، فى تمام التاسعة صباحا، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بقياس درجة الحرارة لكل زائر، ومنع دخول أى شخص للمنطقة بدون ارتداء الكمامات، حيث هناك تشديد على تطبيق تعليمات السلامة، طبقًا لتعليمات الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكنيسة الأرثوذكسية تحدد ضوابط فتح الكنائس بداية من الاثنين المقبل

وقالت الكنيسة فى بيان اليوم السبت: "نشكر الله كثيرا للتناقص المستمر فى أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقا للبيانات اليومية التى اصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعيين الماضيين".

الحكومة تطمئن الراغبين فى تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى.. البترول: الفحص الفنى للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك.. 50% توفير بالوقود مع التحول للغاز.. وتسهيلات عند التقدم و5 فوائد فى انتظارك

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تقريراً بعنوان "الغاز الطبيعى المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات" وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الطموح للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تحظى بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، وتناول التقرير بعض المعلومات الخاصة بعملية وإجراءات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى كدليل إرشادى للمواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.

زيادة حد الإعفاء الضريبى 60٪ ولا ضرائب على الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.





رانيا المشاط تدعو "إيلون ماسك" لاستكشاف مقابر بناة الأهرامات

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الدعوة لإيلون ماسك، لزيارة مقابر بناة الأهرامات، واستشكاف الكتابات التى كشفت طريقة بناء الأهرامات العظيمة.

وقالت رانيا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر، ردا على تغريدة إيلون ماسك، الذى قال فيها أن الأهرامات تم بنائها عن طريق الفضائيين :" أتابع عملك بالكثير من الإعجاب، أدعوك & Space X لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضًا للتحقق واكتشاف مقابر بناة الأهرامات، سيد ماسك ، نحن في انتظارك".

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد بسبب نسب الرطوبة.. فيديو

قالت الدكتورة ايمان شاكر، وكيل مركز "الاستشعار عن بعد" فى هيئة الأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة مرتفعة خلال الفترة الحالية فى القاهرة والوجه البحرى وتصل إلى 80 % أو أكثر وفى السواحل الشمالية تصل إلى 90 %، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة المرتفعة تزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، على معظم أنحاء الجمهورية بحوالى من درجتين إلى 3 درجات، حيث بدأ من أمس وأول أمس، وتصل درجة الحرارة فى القاهرة إلى 36 أو 37 درجة مئوية.

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أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 878 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، انخفاض طفيف بقيمة جنيهين فقط، وذلك بعد أسبوع حافل بالارتفاعات، نتيجة تحقيق الذهب على المستوى العالمى ارتفاعات قياسية، وسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة بمصر 878 جنيها للجرام.

ثانى أيام العيد.. ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم وطقس حار بالقاهرة والعظمى 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، ارتفاع طفيف بالدرجات، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، وطقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .





السكة الحديد: قطارات العيد الإضافية مستمرة حتى 12 أغسطس لإعادة المسافرين

أكدت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل القطارات الإضافية التى تم الدفع بها يوميا منذ 25 يوليو الماضى حتى 12 أغسطس الجارى من أجل إعادة المسافرين من محافظات الصعيد، حيث إن 4 قطارات مكيفة إضافية وقطارين عاديين تقوم برحلات يومية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية الطبيعية.

والقطارات الإضافية التي يتم الدفع تعمل على خطوط الصعيد فقط، كما أن قواعد حجز مقاعد هذه القطارات هى نفس القواعد المعمول بها كل عام حيث يتم إتاحتها مقاعدها للحجز قبل السفر بـ 24 ساعة مع حجزها بموجب بطاقة الرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.





نقل مدير أمن بنى سويف إلى مستشفى الشرطة بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن بنى سويف، أنه تم نقل اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن بنى سويف إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، لإجراء الفحوصات، بعد الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

كان مدير أمن بنى سويف قد زار الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، أمس الجمعة بمكتبه بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.





طقس ثالث يوم العيد.. مائل للحرارة رطب بالقاهرة والعظمى 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشرقية، شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة معتدل على السواحل الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .





تطبيق تعديلات «الضريبة على الدخل» لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. حساب ضريبة المرتبات على فترتين.. زيادة حد الإعفاء 60٪ ولا ضرائب على الدخل السنوى حتى 24 ألف جنيه.. وإلزام جهات العمل بتسوية ضريبية سنوية للمرتبات

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.





إيلون ماسك يزعم بناء الهرم بواسطة كائنات فضائية.. والآثار: خيالك واسع

قال أشرف محي، مدير منطقة آثار الهرم، إن ما نشره نشر مؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، من خلال تغريدة على حسابه الرسمى فى تويتر بشأن الأهرامات المصرية وأحد أشهر ملوك الفراعنة، إن ما نشره ماسك خزعبلات وخياله واسع، وكان ماسك فى تغريدته قال: "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات" ،وأشار إلى رمسيس الثانى باستخدام رمز تعبيرى يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو شكل يشبه الكائنات الفضائية.





الإمارات شطرت الذرة بالتزامن مع سعيها لاستكشاف المجرة.. أبناء زايد ينجحون فى تشغيل أول مفاعل سلمى للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من التكنولوجيا الجديدة.. بن راشد: يوفر ربع حاجة الدولة من الطاقة بطريقة آمنة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة في أبوظبي، وبموجبه أصبحت الإمارات الأولى عربيا في انتاج الكهرباء من تكنولوجيا الطاقة النووية، وتحد هذه المحطات من الانبعاثات الكربونية بواقع 21 مليون طن سنويا، وتبلغ قيمة العقد 73 مليار درهم، وقال الشيخ محمد بن راشد: "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز"