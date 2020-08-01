شكرا لقرائتكم خبر عن تطور مفاجئ في حالة المستشار تركي آل الشيخ الصحية استدعت سفره لنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث تطور مفاجئ في الحالة الصحية للمستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الاسبانى، مما أدي إلي انتقاله بشكل سريع إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية هناك. وتعرض تركى آل الشيخ لحالة إغماء فى الطائرة وبمجرد وصوله الي نيو يورك تم نقله على الفور إلى مستشفى (NYP Hospital) Advertisements New York Presbyterian Hospital التي كان يعالج فيها في يناير الماضي بعد إجراءه عده عمليات جراحية، وهو الآن تحت العلاج والملاحظة بالمستشفي لحين إفاقته، حتي استكمال شفائه.

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