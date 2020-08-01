شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون الإيرانى يعلن اعتقال زعيم مجموعة إرهابية مقرها الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التليفزيون الإيرانى، أن طهران اعتقلت زعيم "مجموعة ارهابية" مقرها في الولايات المتحدة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز". فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى تخص عملية الاعتقال أو تفاصيل عن المجموعة الإرهابية ونشاطها والعمليات التى تسعى إلى تنفيذها داخل ايران. وفيما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وايران أجواء متوترة، حيث تفرض الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على إيران بسبب نشاطها النووى.

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