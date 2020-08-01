شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365..المجازر تواصل استقبال أضاحى العيد بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون الخليج 365، تغطية خاصة لاستقبال المجازر للأضاحى بالمجان فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، من إعداد محمد الحناوى وتقديم إيمان مبارك.

واستضافت التغطية الخاصة لتليفزيون الخليج 365، الدكتور مصطفي رمضان مدير عام مجزر البساتين، لمتابعة استمرار استقبال الأضاحى بالمجان، تنفيذا لقرار الحكومة استمرارا للإجراءات الاحترازية اللى أعلنتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد منه، حفاظا على صحة المواطنين، ،ومتابعة سير العمليات في المجزروإقبال من المواطنين في ثانى أيام العيد.

كما استضافت التغطية الخاصة الدكتورحمدى حجاج مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية و المشرف على مجزر طنطا العمومى، والذى تحدث عن تنفيذ قرار الحكومة بفتح مجازر الغربية بالمجان ، موضحا سهولة سير العمل داخل مجازر الغربية ، مشيرا إلى عدد الأضاحى التى تم نحرها فى أول أيام العيد ، كما تحدث عن تفاصيل سير العمليات داخل مجازر الغربية عامة ومجزر طنطا خاصة مشيرا إلى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة داخل المجازر.

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