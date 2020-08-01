شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلاتها المجدولة إلى الكويت واسطنبول وبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مصر للطيران رسميا اليوم السبت 1 اغسطس، تسيير أولى رحلاتها المجدولة لكل من مطارات الكويت واسطنبول وبغداد عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولى لاستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران، وفقا للإجراءات الاحترازية التى تضعها كل دولة للوقاية من فيروس كورونا.

كانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية، مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران، والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

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يرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.