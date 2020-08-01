شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ضوابط لفتح الكنائس الاثنين المقبل.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن فتح الكنائس بشكل جزئى بدءا من 3 أغسطس، مع وضع عدد من الضوابط والإجراءات بسبب فيروس كورونا، وجاءت كالتالى.. 1. بدء الفتح الجزئى للكنائس الاثنين 3 أغسطس 2. السماح بإقامة صلوات الإكليل والجنازات 3. دكة لكل فرد لضمان التباعد الاجتماعى 4. الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا Advertisements 5. إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة 6. تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس فى المدافن. 7. يستمر الفتح تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة فى حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات 8. أسقف ومجمع الكهنة لكل إيباراشية مسئولون عن تقدير الموقف الصحي باستمرار أو تعليق القداسات



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