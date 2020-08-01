شركات الكهرباء تبدأ تحصيل فواتير "يوليو" بالزيادات الجديدة (قائمة بالشرائح)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الصادرة عن شهر يوليو بالزيادات الجديدة وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا خلال مؤتمر صحفي للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأصدر وزير الكهرباء تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات التوزيع بالإضافة لمسئولي شركة "شعاع" المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء، بضرورة التأكد من صحة القراءات لضمان إصدار فاتورة استهلاك صحيحة خالية من أي أخطاء، مؤكدا أن من حق المواطن مراجعة فاتورة استهلاكه قبل دفعها والتأكد من مطابقة القراءة المدونة بالايصال مع الموجودة فى العداد من باب الشفافية.

ونوه الوزير في تصريحات اليوم السبت، إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة وبين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

وننشر أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020/2021، والتى سيتم تطبيقها بداية من فاتورة يوليو:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرشا بدلا من 30 قرشا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا من 40 قرشا).

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- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرشا بدلا من 50 قرشا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات( 96 قرشا بدلا من 82 قرشا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرشا بدلا من 100 قرش).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم 118 قرشًا.

- الشريحة الثامنة من صفر لأكثر من 1000 تبلغ 145 قرشا.