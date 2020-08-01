الآثار تعلن أسعار تذاكر متحف المركبات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

كشف مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عن أسعار تذاكر متحف المركبات الملكية ببولاق المقرر افتتاحه خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من مشروع ترميمه الذي بدأ العمل فيه منذ عام ٢٠٠١، ثم توقف لعدة سنوات، وأعيد مرة أخرى فعليا عام ٢٠١٧ بتكلفة حوالي ٦٣ مليون جنيه.

وقال عثمان، في تصريح اليوم السبت- إن أسعار التذاكر متحف المركبات تبلغ ٢٠ جنيها للمصريين والعرب، و٥ جنيهات للطلاب، فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب ١٠٠ جنيه، و٥٠ جنيها للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية ٥٠ جنيها، على أن يكون استخدام كاميرات الهاتف المحمول بالمجان.

وأوضح أنه من المقرر استقبال الزائرين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد التي أقرتها وزارة السياحة والآثار.

وأوضح عثمان، أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، وتزويده بأحدث نظم الإضاءة والإطفاء ضد الحريق والتأمين والإنذار ضد السرقة، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة.

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وأشار إلى إنه تم استغلال جميع المساحات بالمتحف لتوفير الخدمات اللازمة للزوار من قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت وخاصة تلك الخاصة بالأسرة العلوية، وكافيتريا ومصعد مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

ومتحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، وسمي حينها بمصلحة الركائب الخديوية، ثم تغير اسمه إلى مصلحة الركائب السلطانية في عام ١٩١٤، ثم مصلحة الركائب الملكية في عام ١٩٢٤، ثم يتحول اسمه أخيرا إلى متحف الركائب الملكية في عام ١٩٧٨، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

وبعد غلقه لمدة ١٩ عاما يفتح المتحف أبوابه لاستقبال الجمهور بسيناريو عرض جديد يهدف إلى إلقاء الضوء على جميع القطع الأثرية الفريدة من خلال ٥ قاعات للعرض يضمها المتحف؛ أولها قاعة (الانتيكخانة) والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة وعددها ٤٢ عربة، وقاعة (الاستقبال) وبها شاشة عرض سينمائي ويتم عرض فيلم وثائقي عن الفترة الزمنية للأسرة العلوية وتضم القاعة أيضا غرفة العرض المتغير.

ويضم المتحف قاعة الجمالون (الموكب) وتمثل الشارع في العصور الملكية وسوف تعرض أندر أنواع المركبات وهي عربة الآلاي والنصف آلاي، وهما عربات يجرها الخيول ويتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة، وقاعة (المناسبات الملكية) وتضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة مثل حفلات الزفاف والمراسم الجنائزيه والأعياد والمتنزهات وغيرها بالإضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية، واخيرا قاعة (الحصان) وتضم مجموعة من الفتارين لعرض الملابس الخاصة بالعاملين على العربات الملكية والاكسسوارات الخاصة بالخيول.