التنمية المحلية: تمويل 150 ألف مشروع بتكلفة 14.6 مليار جنيه حتى يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر يوليو 2020 في تنفيذ أكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات، بقروض بلغت 14 مليارا و634 مليون جنيه.

وأكد شعراوي، أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 826 ألف فرصة عمل للشباب، لافتاً إلي أن التوجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التزام جميع المحافظات بتأجيل سداد قروض (مشروعك) اعتباراً من شهر مارس الماضي ولمدة 6 أشهر وعدم فرض أي عمولات تأخير على التأجيل وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي لدعم ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية للحد من الأثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

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وأوضح اللواء محمود شعراوي، تصدر محافظة المنيا للمشروعات الأكثر تنفيذاً بعدد تجاوز 17.7 ألف مشروع بقروض أكثر من 1.7 مليار جنيه ووفرت المشروعات أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

كما نفذت محافظة البحيرة أكثر من 15.2 ألف مشروع بقروض مليار و49 مليون جنيه ووفرت أكثر من 69 ألف فرصة عمل.

وأوضح التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، أن محافظة سوهاج نفذت أكثر من 15 ألف مشروع بقروض 1.5 مليار جنيه وفرت حوالي 81 ألف فرصة عمل فيما نفذت محافظة الدقهلية أكثر من 12.5 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل.

وذكر وزير التنمية المحلية، أن وحدات مشروعك في المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم مطالباً بتكثيف التوعية للشباب للتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.