السيسي يهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى السيدة سيمونيتا سوماروجا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي. كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهئنة مماثلة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.

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