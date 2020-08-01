حاول استبدال 19700 دولار.. ضبط متهم بالإتجار بالنقد الأجنبي وحيازة عملات مقلدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وحيازته عملات أجنبية مقلدة.

وتلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغًا من مسئولي أحد البنوك بالقاهرة، بتقدم أحد عملاء البنك لاستبدال مبلغ (19700 دولار أمريكي - عبارة عن "197ورقة فئة المائة دولار أمريكي" يشتبه بكونها مقلدة").

بالإنتقال لمحل البلاغ أمكن ضبطه، وتبين أنه "رجل أعمال – مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة"، وبفحص العملات المضبوطة تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة حاسب آلي تعمل بنظام الحبر النفاث.

Advertisements

وبمواجهة المتهم أقر بتقدمه للبنك لاستبدال تلك العملات بعملات حديثة، وقرر بحصوله على المبلغ المشار إليه من "محاسب - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة" -المحاسب الخاص به وبأسرته-، وبإرشاده أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة أقوال الأول، وأضاف بأنه تحصل على تلك العملات من (صاحب محل لعب أطفال بمنطقة وسط البلاد)، وذلك عقب قيامه باستبدالها مقابل مبلغ 322 ألف جنيه خاصين بالأول ولا يعلم بكون تلك العملات مقلدة.

أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بمشاركة إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن أن المتهم المذكور (صاحب محل تجارة خردوات - كائن بدائرة قسم عابدين بالقاهرة – له معلومات جنائية)، ويتخذ من المحل المُشار إليه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي المتمثل في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ 76400 جنيه، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وقيامه بتقديم العملات المقلدة للثاني، وأنه لم يكن يعلم بكونها مقلدة، وأنه تحصل عليها من خلال تجارته غير المشروعة في النقد الأجنبي، ولا يعلم مصدرها تحديداً، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة نشاطه المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.