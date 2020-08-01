الداخلية تكشف ملابسات اختطاف صيدلي وطلب فدية 1.2 مليون جنيه لإطلاق سراحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات اختطاف صيدلي، ومطالبة أهليته بدفع مليون و200 ألف جنيه لإطلاق سراحه، بمدينة السادات في المنوفية.

وتلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله فدية مليون و200 ألف جنيه نظير إطلاق سراح شقيقه "صيدلي" مقيم بدائرة المركز، والمُبلغ بغيابه.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عن تحديد مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص (صيدليان – سائق) لخلافات مالية بينهم وقضايا منظورة أمام المحاكم.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت عن ضبط أحد المتهمين وقيام المتهمان الآخران بالتخلي عن المختطف عقب علمهما بضبط أحدهم وهروبهما.

وبمواجهة المتهم المضبوط بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الآخرين، وقرر أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه عقد العزم على اختطافه، وطلب مبلغ الفدية من أهليته نظير إطلاق سراحه.

وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالإستعانة بباقي المتهمين نظير تحصلهما على مبلغ 100 ألف جنيه، وبتاريخ الواقعة قاموا باستدراج المجني عليه من مدينة 6 أكتوبر إلى دائرة المركز؛ لإنهاء تلك الخلافات واقتياده إلى منزل أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واحتجازه لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ الفدية، إلا أنه عقب ضبطه وعلم المتهمان قاما بإطلاق سراح المجني عليه وهربا خشية ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.