بحوزتهم هيروين وسلاح ناري.. ضبط 3 أشخاص لإتجارهم بالمواد المخدرة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، -عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة- من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 أسطوانة لمخدر الهيروين الخام وزنت 500 جرام، طبنجة، مبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
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