غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. ضبط 1.5 طن أسماك بالعبور قبل طرحها بالسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية؛ لحيازته 1,500 طن أسماك، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقد تبين أن الأسماك بها تغير في خواصها الطبيعية، وتم ضبط المسئول عن هذه الثلاجة قبل طرح الأسماك للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط تاجر بسيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة لتجميعه 2 طن دقيق بلدي مدعم لبيعه في السوق السوداء، والحيلولة دون وصول الدعم لمستحقيه، وقد قدرت بقيمة مالية بلغت 10900 جنيهاً.