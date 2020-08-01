خلال 48 ساعة.. ضبط 2514 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2514 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، حيث ضبط قائد جرار زراعي أثناء سيره بدائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية لتجميعه 6 طن "سكر تمويني مدعم من قِبل الدولة"، مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق.

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وقام المذكور بتجميعها لبيعها في السوق السوادء، وقد قدرت بقيمة مالية 51 ألف جنيه.

كما ضبط مالك مصنع لتعبة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة لحيازته 5,125 طن "أرز أبيض– سكر" معبأ داخل عبوات.

ونجحت الحملات التموينية في ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الحلويات بدائرة مركز شرطة منشية أبوعمر بمحافظة الشرقية، لحيازته 3,900 طن "سكر حر- عسل جلوكوز" مجهولة المصدر؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.