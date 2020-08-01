لحيازته لحوم مجهولة المصدر.. حجز صاحب محل جزارة على ذمة التحريات بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة حدائق القبة، حجز صاحب محل جزارة 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة حيازة لحوم وكبد بدون تصاريح ومجهولة المصدر، بغرض طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية تمكنت من ضبط مالك محل جزارة، بدائرة قسم شرطة الحدائق، لحيازته (20 كيلو لحوم، 8 كيلو كبدة) تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بدون تصريح من مديرية الطب البيطري، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأوضحت مباحث التموين، أن مالك محل الجزارة كان ينوي طرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة .