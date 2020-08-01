محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، أن السبب وراء حريق داخل شقة سكنية، ماس كهربائي ولا وجود لشبهة جنائية.
وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، نجحوا في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في مصر القديمة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.
وكانت تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر ماس كهربائي.. تحقيقات النيابة توضح سبب حريق شقة سكنية بمصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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