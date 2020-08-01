محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: انتشرت تشكيلات أمنية ومجموعات قتالية على كافة المحاور والطرق الرئيسية بنطاق المحافظات، تحسبا لأي حالة طارئة وحفظ الأمن العام بالتزامن مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى. وقامت دوريات أمنية بالمرور ميدانيا بالشوارع والأحياء وعواصم المحافظات لبث رسائل الطمأنينة للمواطنين والتصدي لكافة صور الخروج عن القانون. وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

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كانت هذه تفاصيل خبر تزامنًا مع احتفالات العيد.. دوريات أمنية تجوب الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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