أخبار مصر | حواس لـ"ماسك": ثقف نفسك أولا قبل الحديث عن الأهرامات

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حواس لـ"ماسك": ثقف نفسك أولا قبل الحديث عن الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إنه يبدو أن أموال هذا الملياردير أيلون ماسك لم تجعله مشهورا، لذلك بدأ في الإعلان أن الأهرامات بنوها قوم جاءوا من الفضاء، وأن الملك رمسيس الثاني أيضا من الفضاء.

وكان الملياردير الشهير إيلون ماسك قد دون عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر تدوينة بعنوان "الأهرامات بناها الفضائيون، ورمسيس الثاني فضائي، والتي أثارت جدلًا واسعًا".

وأضاف حواس كان من المفترض ألا أرد، لأن الأمر لا يستحق ذلك، ولكن وجدت أن هذا الخبر نشر في كل مكان، دون دليل علمي.

وتابع: "لذلك نعلن لهذا الملياردير أن الأدلة الأثرية والتاريخية واللغوية تثبت أن بناة الأهرام هم المصريين، وأن الملك رمسيس الثاني شرقاوي من الدلتا، وعائلته عاشت في "بر رعمسو" بقنطير الحالية وحكموا مصر في هذه الفترة".

وأوضح أن هناك أدلة لغوية مكتوبه داخل مقابر الموظفين والنبلاء تشير إلي خوفو وهرمه، وان الهرم هو رمز لإله الشمس، وأنه جزء من الأهرامات المصرية التي بنيت منذ الأسرة الثالثة حتى بداية الأسرة 18.

وأشار إلى أن مقابر العمال بناة الأهرام تثبت للعالم أجمع أن الهرم كان المشروع القومي لمصر، وأن بناة الأهرام قد عملوا في بناء الهرم لمدة 32 عاما.

وأكمل: "قد كُشف مؤخرًا عن بردية وادي الجرف التي يحدثنا فيها رئيس العمال "مرر" عن بناء الهرم وقطع الأحجار من طره، وأعلن آن اسم هرم خوفو هو "آخت خوفو" بمعني آفق خوفو، ومنطقة الهرم كانت تعرف باسم "عنخ خوفو" بمعني خوفو يعيش".

Advertisements

وختم حواس: "أرجو من هذا الملياردير أن يثقف نفسه ويقراء ما كُتب عن الفراعنة وعن الأهرام حتي يعرف أن الأهرامات ليس لها صلة بالفضاء وأن بناة الأهرام هم المصريين وأن الملك رمسيس الثاني هو مصري شرقاوي".

إقرأ أيضًا..

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة الوادي الجديد ندوة توعوية لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" من مختلف الفئات العمرية.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الجولات السياحية التى تنظمها وزارة السياحة والاثار بعدد من المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية، وذلك حرصا منها علي رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بالحضارة المصرية.

ودارت الندوة حول كيفية الوقاية والحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الي تعريفهم علي كيفية التعامل مع السائحين بالاسلوب الامثل، وقد تم الاستعانة بمترجمة متخصصة بلغة الاشارة.

كما تم ايضا عرض مجموعة من الافلام التسجيلية عن أهم المعالم السياحيه بمحافظة الوادي الجديد، تم خلالها إلقاء الضوء على المقومات السياحية التى تزخر بها المحافظة.

وعقب الندوة تم اصطحاب المشاركين بها في جولة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة تم خلالها زيارة بعض الآبار الكبريتية ومشاهدة الكثبان الرملية بالمحافظة وتوعيتهم بأهميتها في السياحة الاستشفائية، كما تم اهدائهم مجموعة من الهدايا التذكارية.

وفي نهاية اليوم اعرب المشاركين في الندوة عن سعادتهم بالندوة والجولة التي نشرت البهجة في نفوسهم متوجهين بالشكر للقائمين عليهم.