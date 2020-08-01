أخبار مصر | صرف 6 ملايين جنيه مستحقات.. واعتماد 1563 عقد عمل للمصريين بالرياض

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صرف 6 ملايين جنيه مستحقات.. واعتماد 1563 عقد عمل للمصريين بالرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت مليون و440 ألفا و556 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 6 ملايين و172 ألفا و542 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 1563 منهم 1492 عقود وتأشيرات العمل التي تم اعتمادها ، فضلا عن توفير 71 فرص عمل داخلية.

وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه تم خلال الفترة تسوية 243 شكوى وديا ، ومازال هناك 59 شكوي تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام 1117 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم عمل 8 زيارات للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن 3 زيارات لمنشآت أصحاب الأعمال ، وعقد 36 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية ، والرد علي 1070 استفساراً العمالة المصرية بالرياض من خلال المكتب .

القوى العاملة: صرف 61.7 مليون جنيه مستحقات ومعاشات للمصريين بالأردن

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلًا عن تحصيل مستحقات الضمان والمعاشات ، بلغت 3 ملايين و 869 ألفا و 941 دولار ، أي ما يوازي 61 مليونا و788 ألفا و760 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإردن، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي (يناير - يونيو)، عن تسوية 42 شكوى وديا ، وتحويل 40 للقضاء، ومازال هناك 23 شكوي تحت البحث والدراسة ، فضلا عن توفير 94 فرصة عمل، واعتماد 92 عقد عمل وتأشيرات عمل.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه في هذا الإطار قام بنحو 4592 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات للعمال المصريين منها 119 زيارة للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات ، فضلا عن 21 زيارة لمنشآت أصحاب الأعمال ، وعقد 27 لقاءً واجتماع مع التجمعات العمالية ، والرد علي 4425 استفساراً العمالة المصرية بالأردن من خلال المكتب .