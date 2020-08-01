شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل 61 رحلة.. ويغادر 68 رحلة دولية وداخلية وخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار، اليوم السبت، 61 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7339 راكبًا، كما يغادر المطار 68 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 5008 راكبًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.