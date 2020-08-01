شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطرى الاسكندرية»: 89 قضية لحوم بأوزان 4444 كيلو خلال يوليو (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور سامي عبدالغنى عبدالرسول مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية ونقيب الأطباء البيطريين، أن الادارة نجحت في عمل 89 قضية لحوم صالحة وغير صالحة خلال شهر يوليو الماضى، بإجمالى أوزان لحوم بلغت 4444 كيلوجرام.
وأوضح «عبدالرسول»، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم«– أنه تم عمل 71 قضية ضبط لحوم صالحة بوزن 3389 كليو، و18 قضية لحوم غير صالحة بوزن 1055 كيلو.
وأشار إلى أنه بلغ عدد محاضر لحوم الابقار 44 محضر، والبتلو 3 والأغنام 29 محضر والدواجن محضرين والأسماك محضر والكبدة محضرين ولحوم مجمدة 4 رأس وأحشاء محضرين ولحوم مصنعة محضرين.
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