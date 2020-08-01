شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مستثمري مرسى علم»: حجم إشغال فنادق المدينة 70% من النسبة المقررة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري مرسي علم، إن حجم إشغال الفنادق بالمدينة يُقدر بنحو 70% من حجم النسبة المقرر للتشغيل، وهي 50% من الطاقة الاستيعابية للفندق، مشيرًا إلى أن ذلك يعود لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف «شلبي» لـ«المصري اليوم»، السبت، أن الجنسيات المتواجدة حاليًا بمرسى علم هي «الأوكرانية، والسويسرية»، مؤكدًا أن السياحة الداخلية تمثل الجانب الأكبر من حجم الزائرين لمرسي علم، بينما عدد السائحين يعرب يمثل نسبة صغير جدا من حجم السائحين الدوليين الذي يقدر حجمهم بنسبة 10% من حجم الحركة الحالية في مرسي علم.

وتابع رئيس جمعية مستثمرو مرسي علم أن زيادة معدلات الحركة ونشاطها، مرتبط بتطور الوضع الوبائي كون أن الدول المصدر لحركة السياحة للمقاصد السياحية تتخذ إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس، من شأنها وضع قيود على حركة السفر من بينها على سبيل المثال وضع السائح في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عقب عودته لبلاده.

كما أكد «شلبي» أن الدولة وضعت ضوابط لمواجهة الفيروس، وتلتزم بها الفنادق، مشيرًا إلى أن صناع السياحة يعملون على توفير الخدمات التي يرغب فيها المستهلك مع الالتزام الكامل بالضوابط التي أقرتها الدولة .

كما أكد رئيس جمعية مستثمرو مرسي علم أن الحملات الترويجية والتسويقية تقتصر في الوقت الحالي على «الأون لاين»، واستخدام الإجراءات الاحترازية المطبقة سواء داخل الفنادق أو المقاصد الأثرية أو دوائر الزيارة التي يرغب السائح في التوجه لها باعتبارها جزء محوري في الدعاية للمقصد السياحي المصري.

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