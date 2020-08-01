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شكرا لقرائتكم خبر عن «بلالين وحلويات».. الأطقم الطبية تحتفل بالعيد داخل مستشفيات الحجر والعزل بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت أطقم طبية في المنيا، بعيد الآضحي المبارك داخل الاستراحات وأقسام العزل والرعاية. من خلال بالبلالين والحلويات.
كما حرصت الأطقم الطبية على إعادة الفرحة والسعادة على المصابين، وتهنئة المتعافين بالخروج وعودتهم إلى منازلهم.
قامت الممرضات بمستشفي الحجر الطبي بمركز ملوي، بإقامة احتفالية بالعيد داخل استراحتهم وأقسام العزل والرعاية بالمستشفي.
فيما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد نادي، مدير المديرية، تراجع معدلات الإصابة بوباء كورونا، وارتفاع نسب التعافي .
فيما طالب المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية خلال الاحتفال بالعيد، خوفا من الإصابة بالوباء، وكلف الوحدات المحلية باستمرار أعمال التعقيم والتطهير.
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