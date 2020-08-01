شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصدر بيانا جديدا حول عودة القداسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية، بيانا جديدا اليوم السبت، لتوضيح بعض الأمور المتعلقة باستئناف الصلوات والقداسات تزامنا مع الفتح التدريجي للكنائس على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم 3 أغسطس الجارى اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للمتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية القمص بولس حليم، أنه بناءا على قرار الفتح التدريجي للكنائس بدءا من الاثنين المقبل، لإقامة القداسات وصلوات الاكاليل والجنازات بما لا يزيد عن فرد واحد على كل دكة داخل الكنيسة والالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في البيان الرسمى الصادر يوم 27 يونيو الماضى.

وشددت الكنيسة على انه سيتم اقامة القداسات الالهية طوال ايام الاسبوع ماعدا يوم الجمعة، على ان يتم اقامة صلوات التجنيز للمنتقلين من جراء الاصابة بفيروس كورونا في المدافن وليس في الكنائس حفاظا على الصحة العامة للجميع على ان يتم الفتح التدريجى للكنائس حال تناقص أعداد المصابين.